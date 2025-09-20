Das Baby von Dominique Rinderknecht ist da.

Klein Rinderknecht ist da! Das Baby von Dominique Rinderknecht (36) hat das Licht der Welt erblickt. Die ehemalige Miss Schweiz und ihr südafrikanischer Ehemann Drew Gage (34) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Tochter und die Mutter sind wohl auf. «Du bist das Wunderschönste, das uns jemals passiert ist. Wie lieben dich, unser kleines Mädchen», schreibt die Ex-Miss-Schweiz zu dem Instagram-Post, der sie und ihren Ehemann mit der kleinen Tochter auf dem Arm zeigt.