Das Baby von Dominique Rinderknecht ist da.

Klein Rinderknecht ist da! Das Baby von Dominique Rinderknecht (36) hat das Licht der Welt erblickt. Die ehemalige Miss Schweiz und ihr südafrikanischer Ehemann Drew Gage (34) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Die kleine Tochter und die Mutter sind wohl auf. «Du bist das Wunderschönste, das uns jemals passiert ist. Wie lieben dich, unser kleines Mädchen», schreibt die Ex-Miss-Schweiz zu dem Instagram-Post, der sie und ihren Ehemann mit der kleinen Tochter auf dem Arm zeigt.
Schon während der Schwangerschaft sprach Dominique Rinderknecht offen darüber, wie tief sie die Erfahrung, Mutter zu werden, berührt. «Unser Kind wächst in meinem Bauch. Das ist sehr verbindend», sagte sie Ende Mai im Gespräch mit SI online. Sie würde oft zu ihrer Tochter sprechen, so die Unternehmerin.
Ein extra Zimmer fürs Baby
Erst kürzlich ist Rinderknecht mit Ehemann Drew Gage im südafrikanischen Kapstadt von einer Wohnung in ein Haus umgezogen. «Wir haben jetzt mehr Platz für unsere kleine Familie und ein extra Zimmer fürs Baby», sagte sie.
Als Paar setzen die Zürcherin und der Südafrikaner auf nachhaltige Babysachen. «Es soll möglichst nachhaltig sein und langfristig Sinn machen – das ist Drew und mir sehr wichtig», so Rinderknecht. Der Zürcherin ist es zudem wichtig, dass ihre Tochter neben Englisch auch ihre Muttersprache versteht – «Schwiizerdütsch ist sozusagen eine weltweite Geheimsprache, die man sich als Erwachsener ja fast nicht mehr aneignen kann.»
Das Gesicht ihres Kindes möchte die 36-Jährige lieber nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Auch der Name des Babys ist noch nicht öffentlich, doch klar ist: Dieses Kind ist ein Wunschkind und wird mit viel Herz zwischen Kapstadt und Zürich aufwachsen.