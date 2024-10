Das harte Regime der Znüniboxen

Liebe Frau Heuberger, wir haben von der Schule einen Zettel bekommen mit Dingen für die Znünibox drauf. Da gibts viel Früchte, rohes Gemüse und Nüsse drauf. Wie schlimm ist es, wenn man auch mal ein Babybel oder einen anderen Käse mit reinpackt?

Absolut unproblematisch. Ein Stück Käse ist eine gute Option und eine, die viele Kinder sehr gerne haben. Käse ist eine ideale Eiweissquelle und passt prima in eine Znünibox. Vor allem bei noch so kleinen Kindern wie Kindergärtlern steht vor allem das Erlebnis und der Genuss beim Essen im Vordergrund. In diesem Alter interessieren sich Kinder nicht für den gesundheitlichen Aspekt von Essen. Sie wollen einfach das haben, was entweder lässig und spannend aussieht, was ihnen gut schmeckt, oder was ihre Neugier zum Probieren weckt. Dabei ist es die Aufgabe von uns Erwachsenen, im Auge zu behalten, dass eine gute Ernährung wichtig und gesundheitsförderlich ist. Unser Task ist es, Kindern das ausgewogene Essen schmackhaft zu machen, Kinder quasi zu verführen. Kinder sind Sinnesmenschen. Das kann man sich sehr gut zu Nutze machen.