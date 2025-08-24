Das ist die jüngste Generation der Hilton-Dynastie

Lily-Grace, Theodora und Chasen

Die ältesten beiden Enkelkinder stammen von Nicky Hilton. Lily-Grace Victoria Rothschild ist neun Jahre alt, Theodora Marilyn sieben. Hinzu kommt der dreijährige Chasen. Nicky und ihr Mann Jason Rothschild führen – so zumindest der Eindruck von aussen – ein harmonisches Familienleben. Die beiden sind bereits seit 2011 ein Paar und seit 2015 verheiratet. Gegenüber dem Magazin «People» gab Nicky einst aber auch zu, dass es für sie nicht immer einfach ist, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Ihr sei eine «gleichberechtigte Elternschaft» wichtig, aber «die Balance zwischen meinen Kindern und meinem Modedesign-Geschäft ist ein nie endender Kampf». So habe sie etwa stets ein schlechtes Gewissen, wenn sie auf Geschäftsreise ist. Gleichzeitig denke sie, sie sei ihren Kindern ein gutes Vorbild, da sie beruflich das tue, was ihr Spass macht.