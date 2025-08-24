Das ist die jüngste Generation der Hilton-Dynastie

Der Name Hilton steht für Luxus, Glamour, das eine oder andere Skandälchen – und für ein Hotelimperium. 1919 gründete Conrad Hilton das erste Hilton Hotel. Heute zählt «Hilton Hotels & Resorts» zu den grössten und bekanntesten Hotelketten der Welt. Nach Conrad Hilton übernahm dessen Sohn Barron die Leitung. Rick Hilton (70), der Sohn von Barron und Vater von Paris (44), Nicky (41), Barron (35) und Conrad Hughes Hilton (31), kehrte der Hotellerie den Rücken und stieg in die Immobilienbranche ein – dennoch zählt er zu den Erben der Hilton-Dynastie.
Während die sieben Geschwister von Rick Hilton in der Öffentlichkeit kaum stattfinden und eher zurückgezogen leben, waren Rick, seine Frau Kathy (66) und ihre Kinder immer wieder in den Klatschspalten präsent. Besonders Paris Hilton wurde in den 00er-Jahren durch die TV-Show «The Simple Life» berühmt und machte sich einen Ruf als It-Girl und Skandalnudel. Auch die jüngere Schwester Nicky sah man oft als Party-Begleiterin von Paris, während sich Barron eher im Hintergrund hielt. Conrad Hughes, das Nesthäkchen von Rick und Kathy, übernahm in den 2010er-Jahren die Rolle des «Enfant terrible» und sorgte mit Gerichtsfällen wegen Drogen und Aggressivität für negative Schlagzeilen.
Um Conrad wurde es in den letzten Jahren etwas ruhiger, genaueres ist jedoch nicht bekannt.. Aus den weiteren drei Hilton-Sprossen sind in den letzten Jahren stolze Eltern geworden. Insgesamt haben Rick und Kathy mittlerweile acht Enkelkinder – mit denen Rick kürzlich stolz posiert hat.
Lily-Grace, Theodora und Chasen
Die ältesten beiden Enkelkinder stammen von Nicky Hilton. Lily-Grace Victoria Rothschild ist neun Jahre alt, Theodora Marilyn sieben. Hinzu kommt der dreijährige Chasen. Nicky und ihr Mann Jason Rothschild führen – so zumindest der Eindruck von aussen – ein harmonisches Familienleben. Die beiden sind bereits seit 2011 ein Paar und seit 2015 verheiratet. Gegenüber dem Magazin «People» gab Nicky einst aber auch zu, dass es für sie nicht immer einfach ist, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Ihr sei eine «gleichberechtigte Elternschaft» wichtig, aber «die Balance zwischen meinen Kindern und meinem Modedesign-Geschäft ist ein nie endender Kampf». So habe sie etwa stets ein schlechtes Gewissen, wenn sie auf Geschäftsreise ist. Gleichzeitig denke sie, sie sei ihren Kindern ein gutes Vorbild, da sie beruflich das tue, was ihr Spass macht.
Ihre drei Kinder hält Nicky weitgehend aus der Öffentlichkeit raus, nur hin und wieder postet sie einen Schnappschuss mit den Kleinen. Den Namen ihres Jüngsten, Chasen, hielt sie sogar über ein Jahr lang geheim.
Milou, Caspian und Apollo
Barron Hilton und seine Frau Tessa (31) haben drei Kinder: Milou Alizée (5), Caspian Barron (3) und Apollo Winter (1). Barron und Tessa haben sich im Jahr 2016 kennengelernt und 2018 auf St. Barth – wo sie sich zum ersten Mal trafen – geheiratet. Tessa entstammt dem deutschen Adelsgeschlecht Walderdorff. Sie war früher Schauspielerin und DJ und arbeitet nun, genau wie Barron, in der Firma von Rick Hilton. Es heisst, Barron habe dank Tessa dem Partyleben abgeschworen und sei nun ein liebevoller Familienvater. Tessa postet manchmal Familienbilder auf ihrem Instagram-Account, ansonsten gewährt das Paar wenige Einblicke in seinen Alltag. Allerdings haben Barron und Tessa einst verraten, weshalb ihre älteste Tochter Milou Alizée heisst: Pointe Milou ist ein Ort auf St. Barth – der karibischen Insel, die für ihr Liebesglück so bedeutend ist. Alizée bedeutet «Passatwind», der auf der Insel oft weht und das Paar im übertragenen Sinne zusammengebracht habe.
Phoenix und London
Paris, die älteste Tochter von Rick und Kathy Hilton, war das It-Girl der 00er-Jahre. Während sie damals für ihr ausschweifendes Partyleben bekannt war, tritt sie spätestens seit 2020 sehr viel seriöser auf. Daraus, dass sie sich nach einer eigenen Familie sehnt, machte Paris nie ein Geheimnis. So sagte sie auch offen, dass sie ihre Eizellen einfrieren liess und versuche, dank einer künstlichen Befruchtung schwanger zu werden. Später sprach Kathy Hilton sogar öffentlich über Paris' ungewollte Kinderlosigkeit – wobei Paris umgehend reagierte und mitteilte, sie habe überhaupt keine Mühe, schwanger zu werden, sondern wolle bloss noch ein wenig abwarten.
Im Januar 2023 verkündete sie dann überraschend, sie sei nun Mutter geworden. Ihr Sohn Phoenix Barron wurde von einer Leihmutter geboren. Zum ersten Bild ihres Jungen schrieb Paris auf Instagram: «Schon jetzt können Worte nicht ausdrücken, wie sehr du geliebt wirst.» Im November 2023 dann die nächste Überraschung: Paris und ihr Mann Carter Reum, den sie im November 2021 geheiratet hat, sind erneut Eltern geworden. Es wird vermutet, dass auch ihre Tochter von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Bereits Jahre zuvor verkündete Paris, dass sie sich eine Tochter wünscht und diese London nennen wird – und genau das hat sie schliesslich getan. Zum zweiten Namen heisst das Mädchen Marilyn.
Gegenüber «People» sagte Paris: «Ich bin überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin hier ist. Mein Leben fühlt sich einfach so vollständig an, ich habe meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen.» Die Zeit mit den zwei Kindern bezeichnet sie als «meine bisher beste Ära». Über ihren Erziehungsstil sagte Paris, sie wolle für ihre Kinder in erster Linie eine «unterstützende und lustige» Mutter sein – «wie ihre beste Freundin, zu der sie kommen und mit der sie über alles reden können. Ich möchte sie unterstützen, Spass haben und mit ihnen spielen.» Gleichzeitig nahm sie sich aber auch vor, streng zu sein – vor allem, wenn es um Partys und Dates geht.