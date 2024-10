Das sind die besten Tipps, die wir als Eltern bekommen haben

Fotos fürs Christkindli

Einkaufen mit meinem 2.5-Jährigen war jeweils eine Tortur. Kamen wir an der Spielwarenabteilung vorbei, wollte er alles haben. Gabs nichts, endete es im Wutausbruch. Jemand riet mir dann, Fotos von den Wunschobjekten zu machen und dem Kind zu sagen, dass man dieses an das Christkindli, den Samichlaus, den Osterhasen schickt. Seit wir genau das machen, ist das Einkaufen so entspannt wie noch nie.