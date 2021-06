Diese Erstanschaffungen sind rausgeworfenes Geld

13. Kuscheltiere

Sie sind so herzig, so weich, so kuschelig: Kuscheltiere mag fast jedes Kind. Doch mehr als ein oder zwei Exemplare braucht es nicht. Wer nicht irgendwann vor einem Riesenhaufen an unbenutzten Teddybären und Plüschhunden stehen will, gibt am besten dem Jöh-Effekt im Spielzeugladen nicht nach. Es wird sich nur stapeln und kaum ein Kind wird sich dauerhaft für sie interessieren. Man darf also auch Grosseltern, Verwandte und Freunde darauf hinweisen, dass es gerne was anderes sein darf zur Geburt, als Kuschel-Delfin Nummer 7.