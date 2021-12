Im letzten Jahr war sie noch nicht in den Top Ten vertreten, nun führt MacKenzie Scott, 51, die Liste der mächtigsten Frauen der Welt an. Der Grund dafür: Scott fordere einen neuen Umgang mit Reichtum und lebe diesen auch vor. So schreibt «Forbes»: «In einer Zeit, in der Milliardäre wie ihr Ex-Mann in den Weltraum geflogen sind, nutzt Scott ihr enormes Vermögen nicht nur, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, sondern auch, um die Art und Weise, wie Reichtum und Macht in diesem Land angehäuft werde, in Frage zu stellen.»