Die wettwütigen Britinnen und Briten haben natürlich auch noch andere Ideen, wie Meghan und Harrys Baby sonst noch heissen könnte. An zweiter Stelle steht – und das ist wirklich keine Überraschung – der Name Diana, nach Harrys Mutter, die 1997 mit 36 Jahren einen tragischen Unfalltod starb. Diese Quote beträgt 5/1.