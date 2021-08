Das sind die verwöhntesten Promi-Kids

Wenn deine Eltern so viel Geld haben, dass sie sich alles leisten können. Und wenn sie alles haben, fangen sie damit an, alles noch einmal in Miniature anzuschaffen. So geschehen bei Kim Kardashian und Kanye West, deren zweijähriger Sohn Psalm bereits im eigenen Auto durch die Gegend kurvt. In seiner Garage stehen übrigens aktuell mindestens zehn verschiedene Gefährte.