Prinzessin Eugenie hat ihren Sohn im Portland Hospital in London geboren – wo sie 1990 selbst zur Welt kam und wo auch Archie, der Sohn von Harry und Meghan am 6. Mai 2018 das Licht der Welt erblickte. Das Baby wurde am Dienstagmorgen, 9. Februar, um 08.55 Uhr geboren. Es ist davon auszugehen, dass Mutter und Kind sich noch immer im Spital in Pflege befinden.