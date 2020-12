Prinzessin Beatrice bringt Prinz Andrews Alibi ins Wanken

Prinz Andrew behauptet jedoch, Virginia Roberts Giuffre nicht zu kennen. Ein Foto, das die beiden zeigt, soll laut ihm gefälscht sein. An dem besagten Abend, als es zum Geschlechtsverkehr mit der Minderjährigen gekommen sein soll, will er sich aber noch genau erinnern: Im Interview mit «BBC» sagte er, er habe am 10. März 2001 sein Tochter Prinzessin Beatrice gegen 16, 17 Uhr in ein «Pizza Express»-Restaurant in Woking gefahren.