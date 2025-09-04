Der beliebteste Berliner Babyname für Jungs überrascht

Das bedeutet Mohammed

Mohammed oder Muhammad gibt es in verschiedenen Schreibweisenn und stammt aus der arabischen Kultur. Der Name bezieht sich auf den muslimischen Propheten. Im Islam ist es der häufigste Vorname und könnte sogar zu den am meisten vergebenen Bubennamen der ganzen Welt gehören – hierzu gibt es allerdings keine offiziellen Zahlen. Mohammed wird mit «der Lobenswerte» oder «der Gepriesene» übersetzt.