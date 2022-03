Chanel sitzt in der Garderobe und wartet auf ihren nächsten Einsatz. Während der Tournee besucht sie die Zirkusschule, in der Saisonpause im Winter die öffentliche. «In der Freizeit reite ich gern mit Ivan aus oder spiele mit Maycolino Ball», erzählt sie. Zudem sei sie es gewesen, die zuerst die Nummer ihres kleinen Bruders mit den beiden Ponys geübt habe. «Oh, ich muss zur Arbeit!», ruft sie und springt auf. Die Musik zum Finale ertönt. Schliesslich will auch dieses geübt sein. «Maycolino?! Maycolino?!» Nanny Alma Christy de la Cruz, 54, sucht zwischen den Wohnwagen nach ihrem Schützling. Auch er muss doch zur Finalprobe. «I am always running after them», sagt die Filipina. Seit 20 Jahren umsorgt sie als Nanny Géraldine Knies Kinder. Sie ist eine von 200 Mitarbeitenden aus 17 Nationen – davon sind 37 Artisten. Doch wo ist der Jüngste?