Elon ist der perfekte Trend-Name

Eigentlich erfüllt der Vorname Elon jedes Kriterium für einen Trendnamen: Als Name mit biblischem Ursprung trägt er ein grosses Erbe in sich. Elon bedeutet «Eiche», was dem aktuellen Trend nach Namen mit einer naturnahen Bedeutung entspricht. Er ist in allen Sprachen leicht auszusprechen und enthält sogar drei der aktuell beliebtesten Buchstaben in Babyvornamen: N, L und E. Irgendwie schade also, ist es schon wieder vorbei mit dem Trend.