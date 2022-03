Die Sängerin Grimes (33) und der Tesla-Chef Elon Musk (50) sind bereits im Dezember per Leihmutterschaft Eltern eines Mädchens geworden. Das hat die kanadische Musikerin nun in einem Interview mit der «Vanity Fair» per Zufall verraten. Eigentlich wollte sie den Familienzuwachs für sich behalten. Doch während des Interviews bei Grimes zuhause hörte die Journalistin ein Baby schreien und fragte einfach mal nach, warum. Schwupps, war die News draussen. Scheint gerade en vogue zu sein, den Familienzuwachs geheimt zu halten. Sogar Schweizer Stars haben uns mit ihren Babynews teils erst nach der Geburt überrascht. Mehr dazu unter diesem Link.