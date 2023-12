Was ist Clusterfeeding?

Beim Clusterfeeding handelt es sich quasi um einen Stillmarathon. Das Baby will am liebsten halb- bis stündlich an die Brust. Während Babys in den ersten Wochen rund 8 bis 12 Mal pro 24 Stunden gestillt werden, fordert der Nachwuchs im Alter von ein paar Wochen gerne plötzlich viel mehr Nahrung.