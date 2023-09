Deswegen verweigert euer Kind Gemüse

1. Nicht nur die Eltern sind Boss

Für Kinder ist es wichtig, dass wir ihnen auch Verantwortung übertragen. In Sachen Essen kann das so aussehen: Wir bestimmen, wann und was es zu essen gibt, das Kind dafür aber darf entscheiden, ob und was es essen will. Und ganz wichtig: Wie viel davon. Auch sollten wir ein Auge zudrücken, wenn das Kind mal mit den Fingern essen will. Das Entdecken und Erleben von Lebensmitteln ist wichtig für die kindliche Entwicklung.