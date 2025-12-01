Tod von Prinzessin Diana – und die späte Reaktion der Royals

Die Welt verfiel in Schockstarre, als die Nachricht von Prinzessin Dianas Unfalltod publik wurde. Am 31. August 1997 starb die Mutter von Prinz William (43) und Prinz Harry (41) bei einem Autounfall in Paris im Alter von nur 36 Jahren. Während sich kurz darauf die Trauernden vor dem Buckingham-Palast in London versammelten und das Blumenmeer immer grösser wurde, blieb die britische Königsfamilie auf ihrer Sommerresidenz in Balmoral. Zwar flog Charles nach Paris, um den Sarg seiner geschiedenen Frau nach London zu bringen. Ein offizielles Statement oder Zeichen des Königshauses aber blieb lange aus, nicht einmal die Fahnen wurden in den ersten Tagen auf halbmast gesetzt. Erst am 5. September kehrte die Queen nach London zurück und hielt noch am gleichen Abend eine Fernsehansprache. Das lange Schweigen schadete dem Ansehen der Königsfamilie nachhaltig – und klingt bei manchen bis heute nach.