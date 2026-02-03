Ab den 1970er-Jahren gab es im Iran jedoch immer mehr Proteste gegen den Schah und seine Familie, was in der ausländischen Wahrnehmung lange Zeit keine Beachtung fand. Grund dafür war der autokratische Herrscherstil des Schahs: Zwar führte er zahlreiche Reformen durch, um das Land zu modernisieren, und führte 1963 zum Beispiel das Frauenstimmrecht ein. Trotz der Annäherung an den Westen gab es jedoch keine Demokratie: Die Opposition wurde überwacht, Kritiker verhaftet, die Armee gegen den Widerstand eingesetzt. Die Unzufriedenheit war der Nährboden für die islamische Revolution, angeführt durch Ajatollah Khomeini, den geistlichen Führer der Schiiten im Iran.