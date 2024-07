Eishockeystar Kevin Fiala zeigt sein Baby

Fünf Tage nach der Geburt fliegt Fiala verspätet nach Prag und spielt noch am selben Abend gegen Tschechien. Er ist während der WM ein Schlüsselspieler für die Schweiz und wird später zum MVP – Most Valuable Player (wertvollster Spieler) – des gesamten Turniers gekürt. Für Fiala eine Nebensache: «Die Geburt von Masie-Mae war der schönste Tag in meinem Leben. Ich kann es nicht in Worte fassen. Alle haben mir das prophezeit, aber das muss man selbst erleben.»