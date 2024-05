Wegen der Geburt reist Kevin Fiala verspätet an die WM

An der laufenden WM in Prag und Ostrava wird Kevin Fiala wegen der Geburt verzögert teilnehmen. Wie «SRF» gestern berichtete, wird er heute in der tschechischen Hauptstadt eintreffen und bereits im 4. Spiel der Gruppe A (gegen Grossbritannien) am Mittwoch bereitstehen.