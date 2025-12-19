Die Patchwork-Familie von Katy Perry und Justin Trudeau

Seither zeigte sich das ehemalige Paar auch bereits in den gemeinsamen Ferien mit der inzwischen fünfjährigen Daisy. Und dass sie Patchwork-Familie können, haben sie dabei ebenfalls gleich bewiesen. Denn auch Orlando Blooms 14-jähriger Sohn Flynn aus seiner ersten Ehe mit Miranda Kerr (42) war mit in den Ferien. Und Model Miranda Kerr verriet diesen Sommer, dass sie auch alle zusammen im August den fünften Geburtstag von Daisy gefeiert hätten: «Ich habe Orlando und Katy beide tatsächlich erst am Wochenende gesehen. Wir haben den Geburtstag von Daisy gefeiert», so Kerr im Podcast «Kyle & Jackie O Show». «Wir sind eine grosse, glückliche Familie.»