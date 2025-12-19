Die Patchwork-Familie von Katy Perry und Justin Trudeau

Immer wieder tauchten in den letzten Monaten gemeinsame Bilder von Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) auf – eine offizielle Bestätigung einer Beziehung aber blieb aus. Bis jetzt: Anfang Dezember waren die Sängerin und der Ex-Premierminister von Kanada zusammen im Japan unterwegs und nutzten die Gelegenheit für einen Besuch beim dortigen ehemaligen Amtskollegen Trudeaus. Fumio Kishida, Ex-Premierminister Japans, postete anschliessend ein Bild auf X und schrieb: «Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen.» Worauf Trudeau antwortete: «Katy und ich haben uns so gefreut, mit dir und Yuko zusammensitzen zu können.»
Jetzt ist also klar: Justin Trudeau und Katy Perry sind ein Paar. Und damit gibt es auch eine neue Patchwork-Familie. Denn sowohl Perry als auch Trudeau haben bereits Kinder.
Die Familie von Katy Perry mit Orlando Bloom und Tochter Daisy
2016 wurde zum ersten Mal gemunkelt, dass Katy Perry und Orlando Bloom (48) ein Paar sein könnten. 2019 schliesslich hielt der Schauspieler um die Hand der Sängerin an. Zur Hochzeit kam es aber nie, diese musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im März 2020 jedoch vermeldete das prominente Paar, dass sie Eltern werden und im August 2020 kam die gemeinsame Tochter Daisy zur Welt.
«Wir haben die schönste Tochter», sagte Orlando Bloom diesen September in der amerikanischen TV-Show «Today». Zwei Monate zuvor veröffentlichten Perry und Bloom nach vielen Spekulationen ein gemeinsames Statement, in dem sie bestätigten, dass sie ihre Beziehung neu ausgerichtet hätten, «um sich auf das gemeinsame Co-Parenting zu konzentrieren».
Seither zeigte sich das ehemalige Paar auch bereits in den gemeinsamen Ferien mit der inzwischen fünfjährigen Daisy. Und dass sie Patchwork-Familie können, haben sie dabei ebenfalls gleich bewiesen. Denn auch Orlando Blooms 14-jähriger Sohn Flynn aus seiner ersten Ehe mit Miranda Kerr (42) war mit in den Ferien. Und Model Miranda Kerr verriet diesen Sommer, dass sie auch alle zusammen im August den fünften Geburtstag von Daisy gefeiert hätten: «Ich habe Orlando und Katy beide tatsächlich erst am Wochenende gesehen. Wir haben den Geburtstag von Daisy gefeiert», so Kerr im Podcast «Kyle & Jackie O Show». «Wir sind eine grosse, glückliche Familie.»
Die Familie von Justin Trudeau mit Sophie Grégoire und den Kindern Xavier, Ella-Grace und Hadrien
Justin Trudeau und Sophie Grégoire (50) kamen schon als Kinder miteinander in Kontakt – zumindest am Rande: Sophie Grégoire ging mit Justin Trudeaus Bruder Michel (†23) zur Schule. 2003 trafen sie sich wieder und heirateten 2005. In den Folgejahren bekamen sie drei Kinder.
2007 kam der älteste Sohn Xavier James zur Welt. Schon als Kind begleitete er seinen Vater auch auf politische Reisen. Heute macht Xavier unter dem Künstlernamen «Xav» als R&B-Sänger auf sich aufmerksam: Dieses Jahr veröffentlichte er bereits drei Singles, die auch von Musikkritiker:innen gut aufgenommen wurden.
Zwei Jahre später wurden Justin Trudeau und Sophie Grégoire erneut Eltern, Tochter Ella-Grace Margaret kam zur Welt. Viel ist über die inzwischen 16-Jährige nicht bekannt. Gleich wie ihre Geschwister ist sie in Ottawa aufgewachsen. Zum Geburtstag im Februar dieses Jahres gratulierte Justin Trudeau seiner Tochter, die vom furchtlosen kleinen Mädchen zur schlauen, jungen Frau geworden sei, die ihn jeden Tag aufs Neue inspiriere. «Du warst schon immer unaufhaltbar.»
2014 schliesslich kam der Jüngste, Sohn Hadrien zur Welt. Auch er ist bereits ein echter Abenteurer, wie sein Vater Justin Trudeau diesen Sommer auf Instagram zeigte. Dieser machte mit Hadrien einen Roadtrip durch Kanada, inklusive Wanderungen und River-Rafting.
Im Sommer 2023, nach 18 Jahren Ehe, gaben Sophie Grégoire und Justin Trudeau ihre Trennung bekannt. Man werde jedoch «eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander» bleiben, schrieb das Paar damals auf Instagram.
Damit halten es Sophie Grégoire und Justin Trudeau gleich wie Orlando Bloom und Katy Perry. Deren Vertreter hielten im Statement im Juli 2025 gegenüber «People» fest: «Sie werden weiterhin als Familie in der Öffentlichkeit auftreten, da ihre gemeinsame Priorität darin besteht – und immer bestehen wird –, ihre Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt zu erziehen.» Beste Voraussetzung für eine perfekte Patchwork-Familie also.