Die Queen hat das Sorgerecht für ihre Enkel- und Urenkelkinder: Wahre Geschichte. Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) müssen sich die elterliche Sorge für ihre drei Kinder mit der Monarchin teilen. Zum Glück lässt diese das Paar praktisch unbehelligt gewähren. Nur einmal habe sie was zu meckern gehabt, heisst es aus dem Palast. Offenbar behagt es der Queen nicht, dass Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (4) so viel Zeit mit ihren Eltern in der Küche verbringen. Die Küche ist in den Augen der Queen ein Ort für Angestellte, nicht für Mitglieder der Königsfamilie.