Kate und William: Ein Elternpaar als Team

Nicht ein einzelner Moment, sondern viele kleine zeigen, wie gut Kate und William im Team als Elternpaar funktionieren. Da wäre zum Beispiel die Aufgabenteilung, die auf den ersten Blick klar erscheint – auf den zweiten dann aber doch nicht so ist. So soll Kate für alles zuständig sein, was im Haus passiert, während William auf Outdoor-Aktivitäten setzt. William schreckt aber auch vor Prinzessin Charlottes Frisuren nicht zurück, gab einst sogar zu, dafür Youtube-Tutorials angeschaut zu haben – auch wenn er dann doch am Pferdeschwanz gescheitert sei. Und Kate veranstaltet mit ihren Kindern auch schon einmal Garten-Sessions – inklusive Wettkampf, wessen Sonnenblumen höher wachsen.