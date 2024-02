Dass mittlerweile auch Stars wie TV-Moderatorin Sonja Kälin (38) oder Plus-Size-Model Ashley Graham (36) offen über ihren After-Baby-Body sprechen und Selbstliebe vorleben, schafft Bewusstsein und Akzeptanz in der Gesellschaft. Nie ist es einfacher, den eigenen Körper zu lieben, als wenn man gesehen hat, dass dieses Wunderwerk ein Baby auf die Welt stellen konnte – selbst wenn man sich an den neuen Look dieses Wunderwerks gewöhnen muss. Das dauert manchmal ein bisschen und das ist ok.