Diese Promi-Kids haben die teuersten Schmuck-Kollektionen

Ebenfalls vertreten in der Liste ist Luna Simone (7), die Tochter von Chrissy Teigen und John Legend. Ihre Schmuckkollektion soll einen Wert von rund 30'000 Euro haben. Doch nicht nur aufgrund ihres Schmucks wird sich Luna Simone wie eine wahre Prinzessin fühlen – sie wohnt auch wie eine. Kürzlich gewährten ihre Eltern Chrissy und John Einblick in ihr Zuhause und zeigten dabei, dass Lunas Zimmer ganz in Rosa-, Lila- und Beige-Tönen gehalten ist. Ausserdem befindet sich darin ein Bällebad, das über eine Rutschbahn erreicht werden kann.