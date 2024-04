Diese Promi-Papas sind oder waren alleinerziehend

Fabien Rohrer (48) und sein Sohn Jeremy (12) sind ein eingespieltes Team – und das nicht nur beim Snowboarden und Skaten. Seit Jeremy fünf Jahre alt ist, kümmert sich Fabien Rohrer weitgehend allein um seinen Sohn. Zwar sagte er nach der Trennung von Jeremys Mutter, das Sorgerecht werde geteilt, später hiess es jedoch, sie sei «kaum da». Dass das Leben als alleinerziehender Vater nicht immer einfach war, daraus macht Rohrer keinen Hehl: «Am Anfang habe ich mich in dieser Aufgabe fast verloren», sagte er einst in einem Interview. «Kochen, putzen, einkaufen, fürs Baby dasein, Geld verdienen: Ich habe alles allein gemacht.» Irgendwann sei er frustriert gewesen und habe realisiert, dass er etwas ändern muss. Also suchte er sich Hilfe und engagierte ein Au-Pair. Er habe sich sein Leben jedoch so organisiert, dass er dem Jungen so viel Aufmerksamkeit wie möglich schenken kann. Seinem Sohn wünscht Fabien Rohrer, dass er genau wie er selbst immer seinem Herzen folgen kann und nie das Gefühl habe, etwas zu müssen.