1. Royale Schwangere müssen ihre Zehen bedecken

Frauen, die der britischen Royal Family angehören, dürfen keine offenen Schuhe tragen. Sie zeigen ihre Zehen nicht. So will es der offizielle Dresscode. Und der gilt sogar dann, wenn eine werdende Mutter unter der Last des Babybauchs mit körperlichen Beschwerden kämpft. Am britischen Hof gibts kein Pardon für geschwollene Füsse! Im Gegenteil. Nicht einmal bequeme Turnschuhe scheinen ok zu sein, wenn es um darum geht, den gehobenen gesellschaftlichen Status mit dem Outfit zu unterstreichen. Daher präsentieren sich sogar hochschwangere Mitglieder des britischen Königshauses meist in High Heels.