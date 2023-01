Herzogin Meghan macht Kalligrafie

Zwar kann George sein Talent unmöglich von ihr geerbt haben, denn die beiden sind nicht blutsverwandt, jedoch hat auch seine Tante, Herzogin Meghan (41) gestalterisches Talent. Die Schauspielerin und Ehefrau von Prinz Harry (38) beherrscht die Kunst des schönen Schreibens auf einem professionellen Niveau. Bereits Jahre bevor sie mit ihrer Rolle in der Anwalts-Serie «Suites» berühmt wurde, gab Meghan Kalligrafie-Kurse in in ihrer Heimatstadt Los Angeles.