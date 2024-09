Nicht nur Zürich, auch die Berge lassen die Hunziker-Trussardi-Herzen höher schlagen. So reist Michelle keineswegs nur beruflich gerne in ihre Heimat. «Ich mag es, mit meiner Familie privat in die Schweiz zu kommen. Mit ihr war ich über Neujahr in Zermatt und an Ostern letztes Jahr in Interlaken und auf dem Jungfraujoch. Der Eispalast hat allen sehr gefallen. Durch mein Engagement bei Schweiz Tourismus entdecke ich mit meiner ganzen Familie neue Ecken im ganzen Land. Das ist toll.» Die exklusiven Bilder von Hunzikers Reise seht ihr hier.