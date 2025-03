Diese Star-Kinder kennen ihre Eltern gar nicht als Paar

Khloé Kardashian und Tristan Thompson

Es war alles ein bisschen kompliziert bei Khloé Kardashian (40) und Tristan Thompson (34). Im April 2018 kam die gemeinsame Tochter True zur Welt. Kurz zuvor wurde publik, dass Tristan Khloé fremdgegangen war. Ob das Paar bei der Geburt von True noch zusammen war, ist unklar. Im Kreisssaal zumindest war er anwesend: «Ich möchte, dass sie weiss, dass sie der Inbegriff von Liebe und meiner ganzen Freude ist. Babys können diese Energie spüren, da bin ich sicher!», begründete Khloé dies damals in der Doku-Soap «Keeping up with the Kardashians».