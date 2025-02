Wenn Vaterliebe nichts mit Biologie zu tun hat

Nicht-biologischer Vater hin oder her: Seal scheint einiges richtig gemacht zu haben, wie Leni Klum schon zu früheren Gelegenheiten durchblicken liess. «I love you», schrieb sie beispielsweise vor drei Jahren zu einem Schnappschuss mit Seal zum Vatertag. Und auch Seal schwärmte 2023 von seiner Stieftochter. «Ich bin stolz auf alles, was Leni getan hat. Aber ich bin noch stolzer auf alles, was sie ist», zitiert Bunte.de aus einem Gespräch des Sängers mit «E! News».