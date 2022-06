1. Booster fürs Immunsystem

Das das Landleben der Gesundheit zuträglich ist, konnte die Wissenschaft längst nachweisen. Gerade als Kind sollte man viel Zeit in der Natur verbringen, denn in frühen Lebensjahren trainiert das Immunsystem fürs ganze restliche Leben. Und die Natur hilft dabei, denn Landkinder sind Dreckspatzen und je mehr Dreck unser Immunsystem während der Kindheit kennenlernt, desto grösser ist seine Bandbreite an Abwehrmassnahmen gegen Keime und Bakterien aller Art.