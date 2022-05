Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sollen auf der Suche nach einem neuen Wohnsitz einen aktuellen Favoriten haben. Laut der britischen Zeitung «The Sun» haben sie einen Blick auf Adelaide Cottage geworfen. Das Haus liegt so nahe von Schloss Windsor, dass Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (die heute ihren 7. Geburtstag feiert) und Prinz Louis (4) künftig in nur zehn Minuten zu Fuss durch den Park ihr Urgrosi, die Queen (96), besuchen könnten. Denn Elizabeth II. hat in Windsor ihre Altersresidenz und ihren festen Wohnsitz eingerichtet.