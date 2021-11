Für Chrissy Teigen, 35 und John Legend, 42, ist Weihnachten der faulste Tag des Jahres. Sie wollens einfach nur richtig gemütlich haben und keinen Finger krümmen müssen. Wer also erwartet, dass die Kochbuchautorin an Heiligabend in der Küche steht, um ihre Familie mit einem Festessen zu verwöhnen, wird enttäuscht. Zwar liebt Chrissy Teigen das Kochen, doch an Weihnachten bleibt der Herd aus. Sie bestellt ihr Weihnachtsessen am liebsten bei McDonalds.