Chrissy Teigen erfindet das beste Kindermenü aller Zeiten

Soeben hat sie ihr drittes Kochbuch veröffentlicht. «Mein bislang bestes!», sagt Chrissy. Die Arbeit an diesem Buch habe sie aus einem tiefen Loch geholt. «Es ist unglaublich schwer in Worte zu fassen, was dieses Buch für mich bedeutet», so das Model. «Wie findest du eine lustige, verlockende Bildunterschrift für ein Buch, das dich buchstäblich gerettet hat?» Das Buch vereint Rezepte der ganzen Familie. Johns dicke Blaubeer-Pfannkuchen, Lunas Einhorn-Milchshakes und vieles mehr ...