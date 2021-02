Wie Chrissy Teigen anschliessend erzählt, ist sie noch immer damit beschäftigt, den Verlust ihres Sohnes zu verarbeiten, auch mittels einer Therapie. «Ständig erinnert mich etwas an Jack, in meiner Ankleide hängt Umstandsmode für den achten und neunten Monat, er wäre ja diese Woche auf die Welt gekommen», sagt sie. «Aber Thailänderin zu sein und in einem Haus aufgezogen worden zu sein, in dem mit Verlust sehr offen umgegangen wurde, hat mir sehr geholfen. Denn Trauer kann etwas Schönes sein, der Verlust hat mich verändert», erklärt sie. Und sagt sogar: «Auf eine gewisse Art hat Jack mich gerettet. Ohne ihn hätte ich keine Therapie gemacht und diese Ernsthaftigkeit an mir nicht entdeckt. Er hat mir ermöglicht, ein neuer Mensch zu werden.»