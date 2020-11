Warum eigentlich stören sich so viele Menschen daran, dass die trauernde Mutter auch in ihrer schlimmsten Zeit so offen ist? Hochzeits- und Ferienbilder, Geburtsanzeigen, die ersten Worte des Babys, die ersten Schritte, die Geburtstagspartys, die lustigen Verkleidungen und rührenden Aussagen, das alles soll man gern teilen, aber wenns traurig wird, soll mans lieber für sich behalten? Dabei ist doch das «Teilen» gerade dann besonders wichtig, wenn man leidet. Wie könnte ein Paar so einen Schicksalsschlag allein durchstehen? Du und ich haben unsere Familie, Freunde und weitere Angehörige, die uns in so einer Situation stützen würden. Bei Chrissy Teigen und John Legend sind es eben zusätzlich noch ein paar Millionen von Fans und Followern, die ebenfalls mitfühlen.