Chrissy Teigen spürt nach Fehlgeburt noch immer Tritte

Was sie in diesen Tagen zudem belastet, schildert Chrissy auf Instagram. Dort erzählt sie ihren Followern, dass sie nicht weiss, wie ihr Baby aussah. «Ich bin so voller Bedauern, dass ich sein Gesicht nicht angesehen habe, als er geboren wurde», schreibt sie und erklärt, sie habe Angst gehabt, dass das Gesicht von Jack in ihren Albträume auftauchen könnte.