Chrissy Teigen spricht über ihre Unfruchtbarkeit

In einem Interview mit dem US-Magazin «People» sprach sie nun darüber, wie sie mit dieser Diagnose umgeht. Sie sagt: «Damit klarzukommen, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann, ist immer noch sehr schwierig für mich – weil ich mich so gesund fühle.» Sie stelle sich die Frage: «Weshalb?» Dann sehe sie es aber so, dass ihre Gebärmutter einfach nicht mit ihr kooperiere – «und das ist kein Versagen», stellt das Model klar.