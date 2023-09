Diesen Schulen vertrauen die Royals

Ursprünglich wurde das Internat 1877 in Berkshire als Jungs-Schule gegründet. 1904 wurde daraus ein Internat für Mädchen, an dem unter anderem Prinzessin Beatrice von 2000 bis 2007 die Schulbank drückte. Sie absolvierte dort ihre Matura in Schauspiel, Geschichte und Film und amtete sogar als Schulsprecherin. Ganz in der Nähe der Schule liegt die berühmte Pferderennbahn von Ascot. Eltern der Schülerinnen bezahlen pro Jahr über 42'000 Euro.