Amy: So kurz und herzig. Amy ist die englische Kurzform des französischen Aimée. Es bedeutet sowohl «die Geliebte» wie auch «die Liebende». An diesem Namen bekundete Herzogin Meghan während eines öffentlichen Auftritts Interesse. Ein siebenjähriges Mädchen hatte ihr den Namen vorgeschlagen. «Das ist ein wirklich hübscher Name, ich mag ihn. Wir müssen darüber nachdenken», so Meghan.