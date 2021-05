Im Fall von Archies kleiner Schwester gibt es eine Person, die aktuell wieder im Zusammenhang mit der Patenschaft erwähnt wird. Laut dem «Independent» ist diese keine geringere als die US-Talkshow-Königin höchstpersönlich: Oprah Winfrey. Die 67-Jährige hat nicht nur das weltberühmte Interview mit Meghan und Harry geführt, sie soll auch eine enge Vertraute des Paares geworden sein. Laut dem US-Portal «Heatworld» will ein Insider wissen, dass sich Meghan für ihre Tochter starke weibliche Vorbilder wünscht und Oprah soll genau die Richtige dafür sein. Nebst der guten Beziehung, die die alle zusammen haben, stimmt in diesem Fall auch die geografische Nähe. Harry und Meghan leben im kalifornischen Santa Barbara nur einen Katzensprung vom Anwesen der Talkmasterin entfernt. Da wäre eine helfende Hand also schnell zur Stelle, was mit einem Neugeborenen dringend nötig ist.