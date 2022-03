Besonders das Stillen habe ihr zu Beginn grosse Mühe bereitet, gibt die Sportlerin zu. «Ich hatte offene Wunden und wahnsinnige Schmerzen.» Nach diesen Anfangsschwierigkeiten klappe es nun jedoch besser, sagt Kälin. Dennoch hat sie 10 Monate lang durchgehalten – aus Überzeugung: «Muttermilch ist das Gesündeste für das Baby und sein Immunsystem.» Was aber natürlich nicht bedeutet, dass Mamas, die sich gegen das Stillen entscheiden oder nicht Stillen können, für ihre Kinder einen Nachteil befürchten müssen. Jede so, wie sie mag, kann und will!