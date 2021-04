Ihr Mann, Stefan Halter, 32, unterstütze sie, wo er nur könne, schwärmt Sonia Kälin. In der Nacht stehe er auf und helfe ihr bei der Versorgung des Babys. Das Kinderbettchen, das er übrigens selber gezimmert hat, steht auf seiner Seite des Elternbetts zu Hause in ihrem Bauernhaus in Giswil OW. Wenn Lena in der Nacht Hunger kriegt, nimmt der Papa sie auf und reicht sie Sonia Kälin zum Stillen. Allerdings sei das gar nicht mehr so häufig der Fall, so die stolze Mama. Lena hat nämlich offenbar einen guten Schlaf.