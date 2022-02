Nur weil die Paarbeziehung zwischen ihm und Maisani zu einem Ende gekommen sei, bedeute das noch lange nicht, dass die Liebe nicht weitergehen könne – in einer anderen Form, so Cooper. «Wir haben, wie alle Menschen, die sich gemeinsam um Kinder kümmern, die üblichen Diskussionen. Wann der richtige Zeitpunkt für den Schwimmunterricht ist oder was die Kinder anziehen sollen.» Aber im Grossen und Ganzen funktionieren die beiden als Co-Papas so gut, dass Maisani für Wyatt nicht mehr nur ein Herzenspapa sei, sondern ihn tatsächlich auch adoptieren will, damit er – wie Sebastian – ebenfalls den Doppel-Nachnamen Maisani-Cooper trägt.