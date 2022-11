Eine Kinderärztin beantworten die drängendsten Fragen zum Nachtschreck

Kann man vorbeugend etwas tun?

In der Praxis rate ich betroffenen Familien zur Routine. Am besten ist es, wenn das Kind abends immer zur gleichen Zeit ins Bett geht und morgens zur gleichen Zeit aufsteht. Ganz allgemein ist es wichtig, dass die Kinder genügend schlafen. Powernaps am Nachmittag können auch hilfreich sein. Es geht darum, dass Kinder in kein Schlafdefizit kommen. Weil je grösser das Schlafdefizit, desto tiefer und länger die Tiefschlafphase, und so wahrscheinlicher das Auftretendes Nachtschrecks.