Wie oft behandeln Sie derweil entzündete Piercings bei Jugendlichen?

So wie wir auch bei den kleinen Kindern entzündete Ohrlöcher behandeln, gibt es auch hie und da entzündete Piercings. Aber es ist nicht so, dass wir jede Woche Patienten mit entzündeten Piercings in der Sprechstunde hätten. Es muss dennoch bedacht werden, dass allergische Reaktionen, Blutungen, Ein- und Ausrisse, Infektionen, wuchernde Narbenbildung oder Verwachsungen, Nervenlähmungen oder Schwellungen auftreten können. Auch Zähne, Zahnfleisch und Zahnschmelz können betroffen sein.