«Das liegt in der Familie», sagt Tochter Suzana (18). «Wir spassen alle gern.» Besonders Sohn Floard (19) gilt als Scherzkeks mit rabenschwarzem Humor. Vor gut 20 Jahren kam Florim Brajshori in die Schweiz, nach Zwingen BL, wo seine Frau Ardita (43) aufwuchs. Kennengelernt haben sie sich an der Universität in Pristina. Beide mussten als sehr junge Teenager mit ihren Familien aus politischen Gründen flüchten. Sie flüchtete in die Schweiz, er nach Deutschland. Nach dem Balkankrieg kehrten beide in den Kosovo zurück, um Germanistik zu studieren.