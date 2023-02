Dennoch fühlt es sich für Sie aber nach einem Vielfachen des Aufwands an mit zwei Kindern. Warum?

Einerseits liegt es wohl daran, dass in der Anfangszeit Vieles zusammen kam: Noè musste mit einer Augeninfektion mehrmals 5 Tage ins Spital, mein Mann war mitten in der WM-Vorbereitung und dann an der WM in Hawaii, und Tim hatte anfangs grosse Mühe mit der Geschwistereifersucht. Das hat stark an meinen Nerven gezehrt.