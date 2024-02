Eli Simic ist genervt vom perfekten Familienleben

Nein, liebe Eltern, ihr habt die Kontrolle über euer Leben nicht verloren ...

Ein ganz normales Kinderzimmer, dürfte man meinen, die «Realität» auf Instagram sieht aber ganz anders aus. Seit Kinderzimmer in Naturtönen trenden, in denen Spielzeug aus Holz quasi nur zur Deko dient, dürften sich manche Eltern beim Blick in das Reich der eigenen Kinder fragen, ob man die Kontrolle über das eigene Leben verloren hat. Spoiler: Hat man natürlich nicht. Unaufgeräumte Kinderzimmer sind die wahre Realität. Und an dieser ist absolut nichts auszusetzen.